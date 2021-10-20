В Україні склали портрет фрілансера: хто ж найчастіше працює з дому і на якій посаді

В Україні склали портрет фрілансера: хто ж найчастіше працює з дому і на якій посаді

Понад половину (53%) фахівців називають фріланс основним джерелом доходу.

29-річний Олександр, який вже 6 років займається дизайном – це узагальнений портрет українського фрілансера.

До такого висновку дійшли завдяки дослідженню, яке провів минулого місяця, сервіс віддаленої роботи Freelancehunt.

Загалом, щоб зрозуміти, хто більш затребуваний на віддаленій роботі було проведення дослідження понад 4 тисяч фрілансерів. І стало очевидно, що фахівців-чоловіків на фрілансі зайнято більше, ніж жінок: 61% і 39% відповідно. Для жінок більш характерні професії дизайн, копірайтинг і переклади, а чоловіків - програмування, також дизайн і аудіо/відеонапрямки.

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Більшість із них звуть Олександр, Дмитро, Сергій і Андрій, а також Анастасія, Анна, Юлія і Катерина. 37% із них у віці від 25 до 34 років. І вони на віддаленій роботі були ще до початку коронавірусу - понад 5 років. І працюють 85 відсотків представники дистанційних професій переважно вдома.

«Понад половину (53%) фахівців називають фріланс основним джерелом доходу, у кожного третього виконавця є власний стартап, а кожен четвертий подумує спробувати себе в новій спеціальності. Фріланс вважається найменш постраждалим від карантину напрямком, і 84% респондентів це підтверджують. Переважна більшість відзначило, що не постраждала на тлі оголошення локдаунов», - зазначають дослідники.

портрет фрілансера

Цікаво, що більшість із опитаних респондентів зазначили, що мають тваринок - кішок 47%, а собак 13% фрілансерів.

Згідно з даними Freelancehunt, щорічний приріст ринку фрілансу в Україні складає в середньому 35%. У минулому році було зареєстровано понад 200 тисяч проєктів на загальну суму 385 млн гривень. У серпні кількість зареєстрованих користувачів перевищила мільйон.

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