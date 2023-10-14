В Україні скоротять розрив у зарплаті чоловіків та жінок – озвучено цифри

Уряд планує до 2030 року скоротити гендерний розрив в оплаті праці.
Уряд України затвердив Стратегію зменшення розриву в оплаті праці чоловікам та жінкам. Так, в планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті від 18,6% до 13,6%.
Про це розповіла перший віце-прем’єр-міністр України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомляє урядовий портал.
15 вересня Уряд ухвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки.
Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей:
- удосконалити законодавство про рівну оплату праці;
- сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;
- створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.
За словами Юлії Свириденко, від травня Міністерство економіки вже почало реалізовувати цю стратегію і досягло перших результатів:
- Міністерство економіки підготувало проєкт Трудового кодексу;
- партнери – UN Women Ukraine – невдовзі розпочнуть всеукраїнську комунікаційну компанію;
- уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності в сферах освіти, зайнятості й підприємництва;
- Міністерство економіки реалізує грантову програму єРобота, яка сприяє залученню жінок, у тому числі дружин ветеранів, до розвитку підприємництва. Більшість переможців за програмою складають жінки.
Раніше ми писали, як змінилися зарплати українців за рік – названо середні суми.
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