В Україні скоротять розрив у зарплаті чоловіків та жінок – озвучено цифри

Уряд планує до 2030 року скоротити гендерний розрив в оплаті праці.

Уряд України затвердив Стратегію зменшення розриву в оплаті праці чоловікам та жінкам. Так, в планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті від 18,6% до 13,6%.

Про це розповіла перший віце-прем’єр-міністр України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомляє урядовий портал.

15 вересня Уряд ухвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки.

Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей:

удосконалити законодавство про рівну оплату праці;

сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;

створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.

За словами Юлії Свириденко, від травня Міністерство економіки вже почало реалізовувати цю стратегію і досягло перших результатів:

Міністерство економіки підготувало проєкт Трудового кодексу;

партнери – UN Women Ukraine – невдовзі розпочнуть всеукраїнську комунікаційну компанію;

уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності в сферах освіти, зайнятості й підприємництва;

Міністерство економіки реалізує грантову програму єРобота, яка сприяє залученню жінок, у тому числі дружин ветеранів, до розвитку підприємництва. Більшість переможців за програмою складають жінки.

Раніше ми писали, як змінилися зарплати українців за рік – названо середні суми.

Читайте також: