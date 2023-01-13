В Україні слідом за цибулею поповзли вгору ціни і на моркву: яка нині її вартість

В Україні продовжує дорожчати морква, ціни на яку почали підвищуватись ще напередодні новорічних свят.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що підвищення цін пов'язане з тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісної моркви, врожай якої цього року був досить скромним. Тобто пропозиція моркви скорочується, а попит залишається високим.

Так, сьогодні українські фермери вже ведуть реалізацію моркви по 17-24 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж напередодні новорічних свят.

Таким чином, на цей час морква в Україні вже коштує в середньому у 2,3 рази дорожче, ніж у першій половині січня 2022 року.

Ціни в Україні

Нагадаємо, що раніше також повідомлялося про суттєве здорожчання після новорічних свят цибулі. Так, від початку 2023 року цибуля на українському ринку здорожчала в середньому на 12%. Додали на початку 2023 в ціні і яблука.

За прогнозами експертів, зросте вартість і курятини, м'яса та сала. Ці продукти можуть додати в ціні ще близько 30%. А от яйця навесні навпаки можуть здешевшати.

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