В Україні слідом за цибулею поповзли вгору ціни і на моркву: яка нині її вартість

Таку цінову ситуацію галузеві експерти пов’язують зі зниженням виробництва цього овоча.
В Україні продовжує дорожчати морква, ціни на яку почали підвищуватись ще напередодні новорічних свят.
Про це повідомляє платформа EastFruit.
Зазначається, що підвищення цін пов'язане з тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісної моркви, врожай якої цього року був досить скромним. Тобто пропозиція моркви скорочується, а попит залишається високим.
Так, сьогодні українські фермери вже ведуть реалізацію моркви по 17-24 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж напередодні новорічних свят.
Таким чином, на цей час морква в Україні вже коштує в середньому у 2,3 рази дорожче, ніж у першій половині січня 2022 року.
Ціни в Україні
Нагадаємо, що раніше також повідомлялося про суттєве здорожчання після новорічних свят цибулі. Так, від початку 2023 року цибуля на українському ринку здорожчала в середньому на 12%. Додали на початку 2023 в ціні і яблука.
За прогнозами експертів, зросте вартість і курятини, м'яса та сала. Ці продукти можуть додати в ціні ще близько 30%. А от яйця навесні навпаки можуть здешевшати.
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