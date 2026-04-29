В Україні спостерігається дефіцит популярного продукту: як сильно злетять ціни

Поточного року цінова ситуація на ринку картоплі в Україні кардинально відрізняється від показників аналогічного періоду 2025 року. Овоч коштує в рази дешевше, проте експерти застерігають: найближчим часом тенденція може змінитися на протилежну.

Наразі вітчизняні фермери реалізують минулорічний урожай за досить низькими цінами — у діапазоні від 5 до 11 гривень за кілограм. Для порівняння, у 2025 році покупцям доводилося витрачати на картоплю від 13 до 23 гривень.

Головним чинником такого відчутного зниження цін стали значні обсяги виробництва. Крім того, на вартість вплинув дрібний розмір бульб, який сформувався через посушливе літо.

Разом із тим, на українських прилавках вже почала з’являтися рання імпортна картопля. Її вартість шокує покупців — овоч продають приблизно по 90 гривень за кілограм. Через таку високу ціну попит на імпортну продукцію наразі залишається мінімальним.

Однак, як пояснюють фахівці, поточна цінова стабільність є тимчасовою. Експерт плодоовочевого ринку ІА «АПК-Інформ» Ксенія Гусєва попереджає про неминучі зміни.

«Торішні запаси стрімко виснажуються і вже протягом найближчого тижня очікується зростання цін через дефіцит пропозиції», — зазначає експерт.

Тож українцям варто бути готовими до того, що період дешевої картоплі добігає кінця, і незабаром цінники на ринках та в супермаркетах поповзуть угору.

Здорожчення продуктів в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває зростання вартості м’яса. Найбільше продовж 2026 року додали в ціні окремі види курятини та яловичини. Відчутно додало в ціні й куряче філе. Інші частини курятини також здорожчали, хоча й менш стрімко. Найбільше ж зростання зафіксовано у сегменті яловичини.

Експерти пояснюють таку тенденцію зростанням вартості кормів, енергоносіїв, логістики, а також загальним скороченням пропозиції на ринку.

Також, в Україні прогнозують значний стрибок цін на літні фрукти. Головною причиною стали температурні аномалії в лютому-квітні, які загрожують втратою понад половини врожаю.

