В Україні спростили процедуру оформлення виплат на дітей: що змінилося

Кабінет міністрів України вдосконалив і спростив механізм виплат допомоги сім’ям із дітьми.

Відтепер із заявою про виплату допомог у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до року та «єЯсла» можна звернутися не лише до сервісних центрів Пенсійного фонду України, а й через ЦНАПи або уповноважених представників громад.

Механізм нарахування коштів оновлено

допомогу по вагітності та пологах можна оформити на поточний рахунок Дія. Картка (без спеціального режиму використання);

допомогу по догляду до року та «єЯсла» вже можна отримувати на будь-яку картку зі спеціальним режимом використання. Пенсійний фонд відкриє такий рахунок через відділення АТ «Ощадбанк» під час звернення.

‍Ще одне нововведення — розширення списку категорій, на які батьки зможуть витратити «дитячі» гроші. Зокрема, вони отримають можливість оплачувати більше товарів і послуг, пов’язаних із реальними потребами дитини.

Збільшився і строк для звернення за виплатами. Тепер заяву на допомогу по догляду до року можна подати протягом трьох місяців після того, як дитині виповнився один рік.

Крім того, подовжено термін оформлення допомоги «єЯсла»: якщо звернутися протягом шести місяців після виходу на роботу на повний день, виплата надійде одразу за всі пів року — з місяця після першого дня народження дитини (але не раніше січня 2026 року) і до трирічного віку.

