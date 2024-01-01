В Україні стане простіше розрахуватися карткою в магазині: що змінилося від 1 січня

Йдеться про зобов’язання для торговців забезпечити безготівковий розрахунок за продані товари (надані послуги).

В Україні 1 січня набула чинності нова норма постанови уряду щодо обов'язку роздрібних торгівців встановлювати POS-термінали для безготівкових розрахунків.

Про це свідчить постанова Кабміну №894 від 29 липня 2022 року.

Відтепер POS-термінали обов’язково повинні будуть використовуватися торговцями, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з кількістю населення від 5 до 25 тис. осіб.

Урядова постанова зобов’язує торговців забезпечити безготівковий розрахунок за продані товари (надані послуги). Йдеться також і про товари (послуги), реалізація (надання) яких відбувається дистанційно.

За порушення цих вимог передбачена адміністративну відповідальність:

штраф для ФОПа чи посадовця підприємства у розмірі від 1700 до 3400 грн,

у разі повторного порушення протягом року – штраф від 8500 до 17000 грн.

Читайте провідні новини дня:

Безготівкові розрахунки в Україні

За даними НБУ, у третьому кварталі 2023 року сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, у країні та за її межами становила 1 трлн 407,1 млрд грн. З них безготівкові – на 890,8 млрд грн. Безготівкові операції за сумою сягають 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками.

Мережа POS-терміналів в Україні зростає протягом п’яти кварталів поспіль. Станом на 1 жовтня 2023 року діяли 437 тис. терміналів, з них у "ПриватБанку" – 273 тис.

Нагадаємо, уряд у липні 2022 року встановив терміни, до яких торговці повинні забезпечити безготівкові розрахунки за продані товари (надані послуги). До 2026 року POS-термінали будуть зобов'язані встановити всі торгівці, включно з продавцями на ринках.

Читайте також: