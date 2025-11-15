"Зимова підтримка": в Україні стартувала президентська програма допомоги українцям

Гроші / © УНІАН

В Україні починає діяти президентська програма «Зимова підтримка«, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам.

Про це повідомила Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

«Запускаємо президентську програму „Зимова підтримка“ — можливості і послуги, які допоможуть українцям пройти зимовий період. Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн. Заявку на дітей подають батьки або опікуни», — зазначила вона.

Виплату можна отримати двома способами

Через застосунок «Дія»: заявки приймаються з 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Кошти зараховуються на картку «Національний кешбек». Використати їх можна до 30 червня 2026 року на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва (крім підакцизних), книжок, благодійні внески та поштові послуги.

Через Укрпошту: з 18 листопада автоматично отримають 1000 грн пенсіонери та отримувачі соцвиплат на рахунок, куди надходить пенсія чи допомога. Громадяни, пенсія яких надходить на банківський рахунок і які не користуються «Дією», можуть подати письмову заявку у відділенні Укрпошти до 24 грудня 2025 року. Кошти можна витратити на товари українського виробництва в АТ «Укрпошта», поштові послуги, комунальні платежі та донати на Сили Оборони.

Програма «Зимова підтримка» — є частиною комплексного пакета урядових рішень за дорученням Президента. Вона включає також одноразові виплати 6500 грн для особливо вразливих категорій, безкоштовні залізничні квитки за програмою «3000 кілометрів», фіксовані ціни на газ та електроенергію, житлові субсидії, програми енергоефективності, підтримку мешканців прифронтових регіонів та допомогу внутрішньо переміщеним особам під час опалювального періоду.

