В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: скільки коштує кілограм

Огірки / © unsplash.com

Реклама

На внутрішньому ринку України спостерігається справжній ціновий струс у сегменті тепличних овочів. Лише за останні кілька днів відпускні ціни на огірки обвалилися майже наполовину.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними експертів, з початку цього тижня вартість продукції знизилася в середньому на 40%. Головним чинником такої динаміки став надлишок пропозиції на ринку. Тепличні комбінати зараз активно збільшують обсяги постачання, намагаючись реалізувати врожай у повному обсязі.

Реклама

«Основний тиск на ринок створює надлишок пропозиції, оскільки тепличні комбінати активно збільшують обсяги постачання, тоді як попит залишається стриманим», — пояснюють аналітики.

Через те, що покупці не демонструють високої активності, виробники змушені йти на поступки та знижувати відпускні ціни. Це єдиний спосіб уникнути накопичення нереалізованої продукції, яка має обмежений термін зберігання.

Скільки доведеться заплатити

На сьогоднішній день тепличні огірки в Україні реалізуються за ціною від 50 до 90 грн/кг ($1,14-2,05/кг). Попри такий різкий стрибок униз, нинішній рівень вартості все ще залишається вищим за торішній.

Згідно з даними моніторингу, зараз огірки в середньому на 15% дорожчі, ніж були наприкінці квітня 2025 року. Проте для споживачів нинішній тренд є позитивним сигналом після тривалого періоду високих цін.

Реклама

У EastFruit зазначають, що тенденція до зниження може зберегтися і надалі.

«Водночас учасники ринку не виключають подальшого зниження цін у найближчий період», — підсумовують у звіті.

Здорожчання цін в Україні — останні новини

Нагадаємо, на українському ринку цього тижня зросли роздрібні ціни на якісну моркву через високий попит і обмежену пропозицію.

За даними аналітиків, нині морква продається по 7–14 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас великі партії якісної продукції знайти стає дедалі складніше.

Реклама

Попри це, ціни на моркву залишаються приблизно на 65% нижчими, ніж торік, однак учасники ринку прогнозують подальше зростання.

Також, війна на Близькому Сході загрожує стабільності українських цін через здорожчання енергоносіїв. Очільник Національного банку України Андрій Пишний прогнозує додаткове зростання інфляції на 1,5–2,8 відсоткового пункта.

За даними Держстату, у березні споживчі ціни в Україні зросли на 1,7%, а річна інфляція прискорилася до 7,9%.