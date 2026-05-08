В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: скільки доведеться заплатити

На українських ринках станом на 8 травня 2026 року спостерігається нестабільна ситуація з вартістю перших сезонних овочів. Поки одні позиції демонструють впевнене здешевшання, інші стрімко додають у ціні, змушуючи покупців ретельніше планувати бюджет.

Про це йдеться на сайті «Столичного ринку».

Попри тижневе здешевшання на ринку зафіксовано зміну тренду. Ще напередодні молоду картоплю від українських фермерів можна було знайти по 80 грн/кг, проте станом на сьогодні ціна піднялася до 85 грн/кг.

«Це, цілком можливо, короткострокове коливання — продавці могли дещо підняти ціни, оскільки побачили, що їхній товар користується хорошим попитом, або його встигли швидко розкупити», — зазначають аналітики ринку.

Натомість імпортна молода картопля стала значно доступнішою. Її вартість впала на третину — з 60 до 40 грн/кг. Для тих, хто не готовий переплачувати за «новинку», стабільною лишається ціна на картоплю торішнього врожаю — вона незмінно коштує 9 грн/кг.

Скільки коштують огірки та капуста на ринках України

Аналогічна ситуація спостерігається і в сегменті огірків. Рівненський огірок порівняно з четвергом здорожчав від 40 до 55 грн/кг. Проте в тижневому розрізі динаміка позитивна для покупця: ще тиждень тому цей сорт відпускали по 73 грн/кг.

Натомість найбільше занепокоєння викликає вартість молодої білокачанної капусти. Український врожай стабільно дорожчає вже понад тиждень. Станом на 1 травня кілограм капусти коштував 45 грн, а вже на сьогодні ціна сягнула 63 грн/кг. Таким чином, лише за тиждень цей овоч додав у вартості рекордні 40%.

Експерти пов’язують такі коливання з початком активного сезону та нерівномірним надходженням продукції від вітчизняних господарств.

Нагадаємо, в Україні різко зросли ціни на гречку — у травні середня вартість крупи сягнула близько 75 грн за кілограм. Аналітики пояснювали це скороченням посівних площ та зменшенням врожаю після нерентабельного для аграріїв 2024 року.

Експерти також зазначали, що на ринку поступово вичерпуються запаси попередніх сезонів. Водночас частина агровиробників утримує залишки продукції на складах в очікуванні подальшого зростання цін, що може призвести до дефіциту гречки на полицях магазинів.

Також, через загострення ситуації у Перській затоці та зростання цін на нафту у світі здорожчали харчові олії, зокрема соняшникова, соєва, пальмова та ріпакова. За даними аналітиків, ціни на цю продукцію досягли найвищого рівня від початку повномасштабної війни РФ проти України.

