В Україні стрімко дорожчає популярний продукт: скільки будуть платити українці

Гречка / © Pixabay

Реклама

Попри побоювання щодо можливого дефіциту гречки та чутки про імпорт крупи, Україна має достатньо власних запасів. Підстав говорити про нестачу продукції наразі немає.

Про це заявив економіст Олег Пендзин для «Комерсант український».

За словами експерта, навіть попри зменшення врожаю у 2025 році, загального обсягу виробництва та перехідних залишків достатньо для покриття внутрішнього попиту.

Реклама

«Давайте ми з вами визначимо скільки ми з вами гречки їмо. На сьогоднішній момент громадянин України середньостатистичний з’їдає 3 кг гречки в рік. Нас з вами фізично приблизно зараз 27 мільйонів. Беремо 27 мільйонів, множимо на 0,003 і отримуємо, нам в рік треба 81 тис. тонн гречки», — пояснює Пендзин.

У 2024 році було зібрано 127 тисяч тонн, що дозволило сформувати значні перехідні залишки.

Чому Україна не експортує гречку

Економіст наголошує, що гречка не користується попитом на світових ринках.

«Тому що гречку їдять тільки українці, білоруси. Ми отримуємо 116 тисяч тонн. Скільки нам треба? 81 тис. тонн. Про який дефіцит може йти мова?» — каже експерт.

Реклама

За словами Пендзина, Міністерство аграрної політики традиційно закладає приблизно три місяці перехідних запасів.

«Я зараз чую дуже багато криків з приводу того, що у нас буде гречки дефіцит. Де ви побачили дефіцит? Розганяють по повній програмі», — зазначив він.

Чому дорожчає гречка

Попри достатню кількість продукції, ціни на гречку зростають. Середня вартість перевищила 54 грн за кілограм.

Експерт пояснює, що причина не у дефіциті.

Реклама

«Ціна на гречку росте не тому, що на сьогоднішній момент її дефіцит. А тому, що пакування дороге. Через зростання цін на електрику. Через блекаути», — пояснює Пендзин.

Економісти називають основні фактори здорожчання:

витрати на енергоресурси

логістика

пакування

інфляція

Також вплив має скорочення посівних площ, про що раніше повідомляли в Інституті аграрної економіки.

Фахівець запевняє, при нинішніх обсягах виробництва та запасів ризиків дефіциту немає. Український ринок гречки залишається забезпеченим, а зростання цін має економічні причини, а не пов’язане з нестачею продукції.

Реклама

Реклама

