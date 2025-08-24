В Україні стрімко підняли ціни на квартири: де найдорожче

Ціни на квартири змінилися / © ТСН.ua

Реклама

У більшості великих міст України здорожчали однокімнатні квартири. Найбільше — у Рівному. За останні 6 місяців вартість такого житла тут зросла на 16%, до середніх 51 500 доларів.

Про це пише видання OBOZ.

Також ціни значно зросли в Одесі. За даними великого профільного порталу, там вартість 1-кімнатних квартир збільшилась на 15%.

Реклама

Істотне зростання зачепило й Харків — на 10%. У Києві ціни зросли на 8%.

Водночас, зазначається, у двох містах ціни знизилися:

Запоріжжя — на 3%

Миколаїв — на 2%

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у другому кварталі 2025 року ціни на квартири в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 14,9%. Водночас річна інфляція у червні досягла 15,9%, що фактично робить приріст вартості житла співставним із загальною динамікою цін в економіці.