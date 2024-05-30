В Україні стрімко росте долар: яким буде курс валют у перший тиждень літа

Банкір Тарас Лєсовий розповів, якою буде ситуація на валютному ринку у перший тиждень літа.

Офіційний курс долара продовжує дорожчати. На сьогодні, 30 травня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 40,4832 грн. Це черговий історичний максимум.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі "УНІАН" розповів, чого далі чекати від курсу валют і чи продовжить гривня своє стрімке падіння.

На думку економіста, наступного тижня, 3-9 червня, на валютному ринку діятимуть інерційні процеси – скоріше за все загальні показники ринку будуть на рівні кінця травня.

"Нагадаю, що на міжбанку в останні дні травня долар подолав рубіж 40,3 грн, що становить 2% зростання з 1 травня. Інерція діятиме навіть в разі ухвалення рішення про збільшення тарифів на електроенергію (зростання тарифів – це один із виразників анонсованого прискорення інфляції)", – каже експерт

Водночас він не виключає, що вже з другої половини місяця нові тарифи позначаться на курсових показниках.

Лєсовий назвав найголовніші чинники, що впливають на валютний ринок:

новий етап лібералізації валютного ринку, зокрема скасування обмежень на здійснення бізнесом перерахунку коштів за кордон;

режим "керованої гнучкості" з вільним курсоутворенням, але під "наглядом" регулятора (в разі потреби регулятор може збільшувати свій вплив на міжбанку, встановлюючи паритет між попитом і пропозицією);

стан економіки країни завдяки системному отриманню макрофінансової допомоги.

Прогнози економіста щодо ситуації на валютному ринку на найближчий час

коридори валютних коливань: на міжбанку 40-41 грн / $ та 43-45 грн / €, на готівковому ринку 40-41 грн / $ та 43-46 грн / €;

щоденні курсові зміни: на міжбанку – до 0,2-0,3 грн, у банках – до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах – до 0,5 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: залежно від валюти до 0,5-0,7 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1,5-2% від початкового понеділкового курсу.

"Звісно, поки зарано робити висновки про те, що очікує ринок в середині червня, однак перша декада скоріше за все багато в чому нагадуватиме травневу – а це часті різноспрямовані валютні зміни то вгору, то вниз і навпаки", – підсумував Тарас Лєсовий.

Раніше фінансисти надали прогноз, що буде з курсом долара в Україні найближчими місяцями.

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