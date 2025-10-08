Сало / © iStock

В Україні традиційне сало, яке ще донедавна було доступним майже кожному, стрімко перетворюється на справжній делікатес. За останній час ціни на нього зросли настільки, що навіть завзяті поціновувачі замислюються, де знайти дешевший варіант.

Про це пишуть Вікна.

Скільки зараз коштує сало

У 2025 році найдешевше сало можна придбати за 150–250 гривень за кілограм. Проте це радше виняток. Середня ціна коливається біля 300 гривень, а за преміальні шматки з м’ясними прошарками — так зване «генеральське сало» — доведеться заплатити до 600 гривень за кілограм. Продавці розповідають, що добрий товар розкуповують ще зранку, адже якісного сала стає дедалі менше.

У супермаркетах ситуація ще складніша — ціни можуть перевищувати 700 гривень, при цьому якість часто залишає бажати кращого. Чимало покупців нарікають, що там продають сало, яке вже не є свіжим.

Чому сало так подорожчало

Зростання вартості сала пов’язане насамперед із підвищенням цін на корми, електроенергію та ручну працю. За словами фермерів, утримання свиней стало економічно невигідним: щоб виростити порося, потрібно близько року, а витрати на зерно й догляд значні. Через це багато господарів просто відмовляються від цієї справи.

До того ж в Україні залишилося небагато сальних порід свиней. Великі ферми зосереджені на виробництві м’яса, а не сала, тоді як сальні свині переважно вирощуються у приватних домогосподарствах. Війна лише поглибила проблему — чимало господарств припинили роботу, тому країна почала активніше імпортувати сало з-за кордону.

Як сприймають українське сало за кордоном

У Європі до сала ставляться з обережністю. На митниці його часто перевіряють, а в магазинах, зокрема у Польщі, сало у сирому вигляді практично не продають — лише у вигляді смальцю для смаження. Європейці не сприймають цей продукт у традиційному для українців вигляді, тож попит там обмежений.

Як вибрати якісне сало

Фахівці радять звертати увагу на походження продукту. Найкраще купувати сало на ринках або ярмарках, де є можливість перевірити його свіжість. Є навіть простий лайфхак: якщо покласти шматок сала на гарячу сковорідку і воно починає пінитися, це ознака того, що свиню годували хімічними добавками.

Сало — український суперфуд

Попри все, сало залишається не лише смачним, а й корисним продуктом. Відомий шеф-кухар Ігор Савчук називає його «українським суперфудом». За його словами, воно не містить вуглеводів, сприяє схудненню та є невід’ємною частиною національної культури. Кулінар радить не боятися експериментувати: від класичних канапок із чорним хлібом, часником і солоним огірком — до більш креативних рецептів, як-от еклери з салом або навіть сало в шоколаді.

