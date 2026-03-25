В Україні стрімко здешевшав популярний овоч: скільки тепер коштує кілограм

Цибуля / © unsplash.com

В Україні розпочалася чергова хвиля здешевлення одного з найпопулярніших овочів — ріпчастої цибулі. Ціни на ринку впали настільки суттєво, що наразі продукція коштує майже вдвічі менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це пишуть аналітики проекту EastFruit.

За їхніми даними, вартість цибулі в середньому знизилася на 19% порівняно з початком минулого тижня. На сьогодні українські господарства пропонують продукцію за ціною, що коливається в межах від 3 до 8 гривень за кілограм.

Тенденція до зниження цін охопила більшість регіонів України, змушуючи виробників оперативно реагувати на ринкові виклики.

Чому цибуля стрімко дешевшає

Головним фактором, що тисне на ціни, стала погода. З настанням тепла якість цибулі, що зберігається в неспеціалізованих сховищах, почала стрімко погіршуватися. Аби не допустити псування врожаю, аграрії почали активно розпродавати наявні запаси.

«Водночас торгова активність у сегменті залишається доволі низькою, що також тисне на ціни», — зазначають експерти.

Поєднання надмірної пропозиції зі слабким попитом створює ідеальні умови для подальшого падіння вартості.

Цьогорічний сезон став справжнім випробуванням для фермерів, адже вартість продукції демонструє значне відставання від попередніх років. Згідно з моніторингом, наразі ріпчаста цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 49% дешевше, ніж у такий самий період 2025 року.

Поки споживачі радіють доступним цінникам, виробники намагаються знайти баланс між швидким збутом та мінімізацією збитків від весняного потепління.

Здорожчання продуктів в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні до кінця березня 2026 року зростуть ціни на молочну продукцію. Діапазон змін вартості — до 12%.

За даними експерта, на здорожчання впливають світові тенденції, витрати на пальне та скорочення поголів’я худоби в господарствах.

Також у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1%, водночас найбільший стрибок вартості зафіксовано на овочі та тарифи мобільного зв’язку. Базова інфляція становить 0,7% та 7,0% відповідно.