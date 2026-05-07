В Україні стрімко здешевшав популярний продукт: скільки платитимуть українці

Яйця / © Associated Press

Поки більшість продуктів харчування в Україні продовжують зростати в ціні, один із товарів несподівано подешевшав. Йдеться про курячі яйця, вартість яких наприкінці поточного тижня продемонструвала приємну для споживачів динаміку.

Про це пише «Мінфін».

Згідно з інформацією, станом на 7 травня, ціни на продукцію різних виробників знизилися на кілька гривень порівняно з середньомісячними показниками за квітень.

Аналіз ринку показує, що зниження вартості торкнулося найбільш популярних марок, які купують українці. Зокрема, суттєво змінилися цифри на цінниках яєць категорії С1.

«Курячі яйця Квочка С1 сьогодні коштують в середньому 83,95 гривні за 10 штук. Хоча ще у квітні українці купували їх по 86,27 гривні», — зазначають експерти порталу.

Схожа ситуація спостерігається і з продукцією іншого великого виробника. Десяток яєць Ясенсвіт С1 тепер обійдеться покупцям у 84,16 гривні, тоді як минулого місяця середня ціна становила 86,78 гривні.

Окрім стандартних десятків, зниження вартості зафіксовано і на пакування більшого об’єму, що зазвичай є більш вигідним для сімейного бюджету.

Ціна на яйця Ясенсвіт С1 у кількості 18 штук становить 144 гривні. Для порівняння, у квітні за такий самий набір у супермаркетах доводилося платити 151,17 гривні. Таким чином, економія на одній великій упаковці склала понад 7 гривень.

Здорожчання продуктів в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні різко зросли ціни на гречку — у травні середня вартість крупи сягнула близько 75 грн за кілограм. Аналітики пояснювали це скороченням посівних площ та зменшенням врожаю після нерентабельного для аграріїв 2024 року.

Експерти також зазначали, що на ринку поступово вичерпуються запаси попередніх сезонів. Водночас частина агровиробників утримує залишки продукції на складах в очікуванні подальшого зростання цін, що може призвести до дефіциту гречки на полицях магазинів.

Також, через загострення ситуації у Перській затоці та зростання цін на нафту у світі подорожчали харчові олії, зокрема соняшникова, соєва, пальмова та ріпакова. За даними аналітиків, ціни на цю продукцію досягли найвищого рівня від початку повномасштабної війни РФ проти України.

