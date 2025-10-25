В Україні стрімко здорожчали огірки: експерт пояснив причину

Огірки

Експерт пояснив стрімке здорожчання огірків в Україні. Річ у тім, що закінчився сезон, а парникові овочі потребують великих обсягів електроенергії.

Про це розповів економіст Олег Пендзин, пише «Комерсант Український».

Чому огірки стрімко зросли в ціні

За словами Пендзина, причина одна — закінчився сезон.

«Дивіться, у нас з вами які огірки коштують? Парникові. Парник — це що таке? Це електрика. Коли ми з вами говоримо про електрику, ви бачите, що робиться з блекаутами. Дизельна електрика, відповідно, набагато дорожча», — сказав Олег Пендзин.

Як пояснює експерт, подальші ціни на інші овочі також прямо залежить від енергетичної ситуації.

«Все залежить від того, чи будуть вимикати світло, чи ні, адже зима покаже, як в реаліях працюватиме агросектор», — підсумував він.

