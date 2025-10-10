В Україні стрімко здорожчав популярний овоч: подробиці

Помідори / © unsplash.com

Ціни на тепличні помідори в Україні за останній тиждень злетіли в середньому на 51%, сягнувши 50-60 грн/кг. Аналітики пов’язують такий стрибок зі значним скороченням пропозиції через холодну погоду та високий попит, що може спровокувати подальше зростання цін.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Головною причиною здорожчання є обмежена пропозиція помідорів на ринку. Виробники пояснюють це кількома факторами:

Через похолодання, що встановилося на всій території України, збирання врожаю в тепличних комбінатах помітно скоротилося.

Більшість невеликих виробників практично завершили реалізацію продукції. Ті невеликі партії, які ще є, часто мають невисоку якість.

В результаті великі тепличні комбінати відпускають овочі невеликими партіями, що не може повністю задовольнити високий попит.

Попри такий різкий стрибок, варто зазначити, що поточні ціни на помідори в Україні все ще залишаються в середньому на 20% дешевшими, ніж в аналогічний період торік.

Прогноз: чи буде дорожче

Аналітики та виробники погоджуються, що поточне здорожчання, ймовірно, не останнє. Навіть після підвищення цін попит на томати залишається стабільно високим. Через це багато виробників заявляють про намір вже наступного тижня здійснити чергові спроби підвищити відпускні ціни на свою продукцію.

