В Україні стрімко здорожчав популярний овоч: скільки тепер платитимуть українці

Помідори / © Associated Press

На українському ринку спостерігається суттєвий дефіцит тепличних томатів. Обмежена пропозиція змусила продавців вкотре переглянути цінники у бік підвищення. За даними фахівців, вартість популярного овоча продовжує демонструвати висхідну динаміку.

Про це пишуть аналітики проекту «EastFruit».

Головним фактором, що спровокував ціновий стрибок, експерти називають скорочення обсягів постачання імпортної продукції. Зокрема, суттєво зменшилися партії помідорів, що надходять до України з Туреччини. Саме турецький імпорт наразі формує основну пропозицію на ринку в цей період.

Через брак пропозиції на ринку, помідори в Україні сьогодні реалізують у межах 120–140 грн/кг. Якщо порівнювати з минулим тижнем, то вартість зросла в середньому на 10%.

Порівняння цін та прогнози

Ситуація на ринку виглядає значно складнішою, ніж у попередньому сезоні. Станом на березень 2026 року, імпортні томати в Україні коштують у середньому на 45% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Така різниця свідчить про глибокий дисбаланс між попитом та пропозицією.

Проте аналітики мають і позитивні прогнози для споживачів. Очікується, що найближчим часом обсяги постачань із Туреччини збільшаться. Це дозволить наситити ринок необхідною кількістю товару та зупинити подальший ріст цін.

Стабілізація вартості залежатиме від ритмічності логістичних процесів та обсягів нових партій продукції.

Здорожчення продуктів в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні до кінця березня 2026 року зростуть ціни на молочну продукцію. Діапазон змін вартості — до 12%.

За даними експерта, на здорожчання впливають світові тенденції, витрати на пальне та скорочення поголів’я худоби в господарствах.

Також у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1%, водночас найбільший стрибок вартості зафіксовано на овочі та тарифи мобільного зв’язку. Базова інфляція склала 0,7% та 7,0% відповідно.