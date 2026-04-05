Ціни на помідори / © Associated Press

Реклама

В Україні ціни на помідори продовжують зростати, навіть попри надходження на ринок перших партій тепличної продукції від вітчизняних виробників.

Про це повідомили аналітики проєкту East Fruit.

За їхніми даними, цього тижня українські тепличні комбінати вже розпочали відвантаження томатів, однак обсяги поки залишаються невеликими. На ситуацію вплинули несприятливі погодні умови, через які виробництво обмежене.

Реклама

Наразі перші партії тепличних помідорів пропонують за ціною 150–170 грн за кілограм (3,43–3,88 долара). Це в середньому на 66% дорожче, ніж на початку минулого сезону. Водночас у 2025 році перші відвантаження українських тепличних томатів відбулися приблизно на півтора тижня пізніше, ніж цього року.

Попри появу локальної продукції, ключову частку пропозиції на ринку досі становлять імпортні овочі. Зокрема, томати з Туреччини продаються дешевше — у межах 130–150 грн за кілограм (2,97–3,43 долара) залежно від якості та обсягів партій.

Учасники ринку зазначають, що суттєвого збільшення пропозиції українських тепличних томатів варто очікувати не раніше ніж за два тижні.

