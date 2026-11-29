Ціни на цибулю пішли вгору / © Pixabay

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В українських виробників з’явилися підстави підвищувати ціни на ріпчасту цибулю. Попит на овоч зріс, однак якісної продукції на ринку небагато. Частина фермерів не поспішає розпродавати запаси зі сховищ, очікуючи вигідніших цін. У результаті вартість цибулі за тиждень збільшилася в середньому на 11%.

Про це свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.

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За інформацією учасників ринку, нині виробники продають якісну цибулю за ціною від 10 до 16 грн за кг. Порівняно з кінцем попереднього робочого тижня її вартість зросла приблизно на 11%.

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Водночас подорожчання поки торкнулося не всієї продукції, а передусім цибулі високої якості. Саме її пропозиція залишається обмеженою, оскільки частина господарств продовжує зберігати врожай і не виставляє його на продаж.

Наскільки подорожчала цибуля за рік

За оцінками аналітиків EastFruit, нинішні ціни на ріпчасту цибулю в Україні в середньому у 2,6 раза вищі, ніж у цей самий період торік.

На ринку склалася ситуація, за якої обмежена кількість якісного товару збігається зі збільшенням попиту. Додатково на пропозицію впливає стратегія самих виробників: вони не поспішають продавати продукцію зі сховищ за поточними цінами.

Експерти звертають увагу, що нинішній дефіцит певною мірою має штучний характер. Частина фермерів свідомо стримує реалізацію запасів, що скорочує обсяги цибулі, доступної покупцям.

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Чого чекати від цін на цибулю

Подальша ситуація залежатиме від того, чи почнуть виробники активніше продавати запаси. Поки значна частина якісної продукції залишається у сховищах, пропозиція на ринку буде обмеженою.

Водночас збільшення попиту створює для фермерів можливість і надалі переглядати відпускні ціни.

Як акцентують експерти, наприкінці листопада якісна українська цибуля вже коштує 10-16 грн за кілограм, а її ціна суттєво перевищує торішній рівень.

Нагадаємо, в Україні знизився попит на картоплю. Це спричинило падіння цін на цей продукт. Порівняно з жовтнем, овоч у листопаді здешевшав на 4,04%.

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