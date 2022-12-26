В Україні створили мережу банків, яка працюватиме в умовах блекауту

В Україні створено банківську мережу POWER BANKING, до якої увійшли всі системно важливі фінансові установи.

Національний банк України разом з усіма системно важливими банками створив національну мережу POWER BANKING яка працюватиме навіть в умовах блекауту.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення національної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

На сьогодні мережа POWER BANKING об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку.

Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків).

В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета – надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

Мапа відділень мережі POWER BANKING доступна за посиланням.

Як НБУ готується до робити під час можливого блекауту

В Україні визначено перелік 760 чергових відділень банків, які надають фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності світла.

НБУ також планує створити мережу з близько 1000 відділень із резервними джерелами електроенергії.

Окрім того, Нацбанк веде перемовини з мережами АЗС, аби в їхніх касах теж можна було зняти готівку.

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