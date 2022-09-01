В Україні суд вперше дозволив конфіскувати майно росіянина, який підтримує війну

Український суд встановив, що росіянин причетний до агресії проти України: в РФ його завод займається виготовленням безпілотників для армії окупантів.

Про це йдеться у рішенні ВАКС.

"Це перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні. Така конфіскація передбачена Законом України "Про санкції" має винятковий характер та може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до тих осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України. Під час судового розгляду встановлено факт підтримки російським громадянином дій країни-агресора, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться у рішенні суду.

Суд встановив, що компанії росіянина виготовляють безпілотники для армії РФ. Ці апарати окупанти використовують у війні проти України. А тому колегія суддів врахувала наслідки російської війни проти України та конфіскувала майно росіянина на користь держави.

Нагадаємо, офіцер спецназу США пояснив, чому президент Росії вже програв у війні.

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