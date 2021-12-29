В Україні суттєво скоротять споживання енергії: чому і коли очікувати

Очікується, що скорочення споживання енергії триватиме до 2030 року.
Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з енергоефективності до 2030 року, який передбачає суттєве скорочення споживання енергії. Також встановив 3-річний план заходів з його реалізації у 2021-2023 роках.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, метою такого рішення є встановити національну ціль з енергоефективності та заходи для її досягнення відповідно до європейських підходів Директиви 2012/27/ЄС "Про енергоефективність".
Згідно із затвердженим планом, визначено первинне та кінцеве споживання енергії в Україні на період 2030 року. Так, споживання електроенергїі у 2030 році не повинно перевищувати відповідно 91,5 млн тонн та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту.
За енергоефективним сценарієм передбачається досягти скорочення споживання енергії у 2030 році :
- на 22,3% (первинне споживання енергії);
- на 17,1% (кінцеве споживання енергії).
Як пояснюють в уряді, ці заходи "включають стимулювання енергоефективності промислових підприємств та житлових будинків, енергомаркування та екодизайн, повний комерційний облік комунальних послуг, скорочення втрат у мережах передачі та розподілу електричної енергії, розподілу природного газу тощо".
"Україна продовжує впроваджувати європейські підходи до стратегічного планування та реалізації державної політики в сфері енергоефективності. Встановлення стратегічних та короткострокових цілей дозволить відслідковувати тенденції та вчасно реагувати і вживати необхідні заходи для їх досягнення", - зауважив голова Держенергоефективності Валерій Безус.
Слід зазначити, 29 грудня Кабінет міністрів України ще на рік подовжив дію розпорядження №719 про запровадження спеціального мита на окремі товари з країни-агресорки Росії.
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