В Україні суттєво скоротять споживання енергії: чому і коли очікувати

В Україні суттєво скоротять споживання енергії: чому і коли очікувати

Очікується, що скорочення споживання енергії триватиме до 2030 року.

Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з енергоефективності до 2030 року, який передбачає суттєве скорочення споживання енергії. Також встановив 3-річний план заходів з його реалізації у 2021-2023 роках.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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Зазначається, метою такого рішення є встановити національну ціль з енергоефективності та заходи для її досягнення відповідно до європейських підходів Директиви 2012/27/ЄС "Про енергоефективність".

Згідно із затвердженим планом, визначено первинне та кінцеве споживання енергії в Україні на період 2030 року. Так, споживання електроенергїі у 2030 році не повинно перевищувати відповідно 91,5 млн тонн та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту.

За енергоефективним сценарієм передбачається досягти скорочення споживання енергії у 2030 році :

на 22,3% (первинне споживання енергії);

на 17,1% (кінцеве споживання енергії).

Як пояснюють в уряді, ці заходи "включають стимулювання енергоефективності промислових підприємств та житлових будинків, енергомаркування та екодизайн, повний комерційний облік комунальних послуг, скорочення втрат у мережах передачі та розподілу електричної енергії, розподілу природного газу тощо".

"Україна продовжує впроваджувати європейські підходи до стратегічного планування та реалізації державної політики в сфері енергоефективності. Встановлення стратегічних та короткострокових цілей дозволить відслідковувати тенденції та вчасно реагувати і вживати необхідні заходи для їх досягнення", - зауважив голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Слід зазначити, 29 грудня Кабінет міністрів України ще на рік подовжив дію розпорядження №719 про запровадження спеціального мита на окремі товари з країни-агресорки Росії.

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