В Україні суттєво зростуть податки: скільки доведеться платити і що чекає на ФОПів

Пропозиції щодо підвищення податків уже розроблені. Це буде наймасштабніше зростання за тривалі роки.

В Україні вже 2024 року можуть підняти ставки на основні податки – таке рішення підготували в уряді. А від 2025 року податки підвищать і для фізосіб-підприємців. Мета таких змін – збалансування бюджету, можливість продовжувати оборону України, а також наполягання з боку міжнародних партнерів.

Для кого зміняться розміри податків в Україні – повідомило видання OBOZ.UA.

Зазначається, що джерела видання в уряді ще кілька тижнів тому озвучили пропозицію щодо підвищення податків – ПДВ та військового збору (фактично зросте ПДФО). В уряді вже визначили розмір підвищення, прорахували ефект, і зараз тривають консультації з народними депутатами. Однак в уряді досі офіційно не проголосували законопроєкт, щоб скерувати його на розгляд до Верховної Ради.

Так, відповідно до процедури, після того, як якесь міністерство розробило законопроєкт, Кабмін має підтримати його на засіданні, і вже після цього документ реєструють у парламенті. Далі стартує процедура розгляду спершу у профільному комітеті, а потім – у сесійній залі.

Очікується, що завдяки підвищенню ПДВ та військового збору до держбюджету може додатково надійти близько 190 млрд грн. Однак реальні потреби бюджету можуть становити 400 млрд грн.

Підвищення військового збору

Військовий збір в Україні підвищать від 1,5% до 5%. Це найсуттєвіше підвищення. Такий збір – фактично частина податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Крім того, його треба буде платити під час продажу нерухомості, купівлі предметів розкоші.

"Пропонується підвищувати саме військовий збір, щоби всі зібрані кошти йшли на оборону, а не в місцеві бюджети", – повідомило джерело в уряді.

Наприклад, на сьогодні з доходу у 20 тис. грн треба заплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору – загалом це становить 3 900 тис. грн. Після підвищення доведеться заплатити вже 23% – тобто 4 600 грн.

Таке підвищення може принести до бюджету близько 94 млрд грн.

Підвищення ПДВ

В уряді планують підвищити і податок на додану вартість (ПДВ). Зараз ставка перебуває на рівні 20%.

"Точне рішення, на яку суму треба підвищити податок, поки що не ухвалили – або на 2%, або на 3%. Не менше", – повідомив співрозмовник в уряді.

"Якщо ви візьмете державний бюджет, подивитесь на видатки тих органів, які належать до сфери безпеки і оборони, порівняєте з тим, які ресурси кидає на війну наш ворог, то зрозумієте масштаб проблеми", – прокоментував голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Зміни для ФОПів

Нові податкові зміни мають зачепити і ФОПів. Уряд вже описав у Національній стратегії нові правила, однак впроваджуватимуть їх поступово. Поки що не планується одночасно підвищувати основні ставки податків та посилювати вимоги для тих ФОПів, які перебувають на єдиному податку.

На сьогодні в Україні працюють 1,9 млн ФОПів і їхня кількість стрімко зростає.

"З позиції оподаткування бізнесу, режим спрощеної системи ставить під загрозу податкові надходження і впливає на ухвалення бізнес-рішень", – йдеться у Національній стратегії від уряду.

У Нацстратегії підготовані такі зміни:

Не потрібно буде реєструвати ФОП, натомість цей статус надаватиметься автоматично після відкриття в банку рахунку "для ведення підприємницької діяльності". Після закриття рахунку буде припинено і статус ФОП;

ставки єдиного податку для юросіб третьої групи (зараз 5%) поступово збільшуватимуться до 18%. Процес зростання триватиме три роки, після яких юрособам узагалі заборонять користуватись єдиним податком;

Процес зростання триватиме три роки, після яких юрособам узагалі заборонять користуватись єдиним податком; другу та третю групу ФОП об'єднають в одну . Вони платитимуть податки в розмірі від 3% до 17%. Ставка залежатиме від сфери діяльності: менше платитимуть торговці, більше – надавачі послуг. Підняття ставок відбуватиметься поступово протягом трьох років;

. Вони платитимуть Ставка залежатиме від сфери діяльності: менше платитимуть торговці, більше – надавачі послуг. Підняття ставок відбуватиметься поступово протягом трьох років; буде зменшено кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на першій групі. Для об'єднаної другої групи стане обов'язковим використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО);

ставки єдиного податку для виробників сільськогосподарської продукції (юросіб) протягом трьох років будуть переглянуті у напрямку збільшення до 18%.

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Зміни в єдиному податку та правилах для ФОПів планується запровадити тільки від 2025 року.

У публікації зазначається, що на проблеми з єдиним податком вказують і міжнародні партнери України. Зміни будуть необхідні, незважаючи на те, що вони не будуть популярними.

Окрім того, податкова служба має посилити контроль, аби пересічні українці не допускали приховування доходів.

"Контролюючим органам буде надано можливість посилити контроль за доходами та витратами фізичних осіб шляхом надання контролюючим органам доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках платників податків", – йдеться в урядовій стратегії.

Без підвищення податків забезпечувати оборону України буде вкрай складно.

Нагадаємо, 24 травня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що питання підвищення податків в Україні поки що є дискусійним. Але враховуючи "шалений" тиск на бюджет для забезпечення військових потреб в умовах війни, уряду доведеться шукати рішення.

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