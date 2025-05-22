В Україні ціни на популярну ягоду б’ють рекорди: експерт пояснив, що буде з вартістю далі

Ціни на полуницю

Реклама

Ціни на українську полуницю цього року б’ють рекорди — зараз ягоду продають за 120–144 грн/кг, що на 22–30% дорожче, ніж у травні 2024-го.

Про це повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар"‎ (м. Львів) Тетяна Попович, передає видання УНІАН.

«‎Ціни на українську полуницю станом на третю декаду травня коливаються в межах 120–144 грн/кг. Для порівняння, торік у цей самий період середня ціна становила 98 грн/кг, що означає зростання на 22–30% залежно від регіону та обсягів постачання», — повідомила Попович.

Реклама

Головна причина — пізній сезон через холодну весну. Квітневі заморозки та прохолодний травень відтермінували збір урожаю на 2 тижні.

«Заморозки у квітні та нижчі за норму температури в травні затримали сезон щонайменше на два тижні. Через це ранньої полуниці на ринку менше, а ціни — вищі», — заявила експертка.

Вона додала, що наразі у Львові переважає українська ягода, зокрема з Закарпаття. Також є імпорт — з Туреччини, Греції та Іспанії, але він незначно впливає на ціноутворення.

За сприятливої погоди до кінця травня — початку червня ціни можуть впасти до 80–100 грн/кг. Однак експерти не обіцяють різкого падіння вартості: врожай менший, а витрати на вирощування та доставку зросли.

Реклама

Нагадаємо, ціни на найдоступніше м’ясо в Україні зросли.