В Україні ціни на популярну ягоду почали стрімко знижуватися: в чому причина

Кавун

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В Україні стрімко дешевшають кавуни. На вітчизняному ринку спостерігається обвал цін на баштанні культури.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Причина — різке зростання пропозиції та водночас зниження якості плодів через погодні умови.

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«Спекотна та сонячна погода пришвидшила дозрівання кавунів у полях, що призвело до значного збільшення обсягів на ринку», — пояснюють фахівці.

Водночас тривала посуха у південних регіонах, зокрема на підконтрольних територіях, негативно вплинула на якість продукції. Через це виробники змушені знижувати ціни, аби уникнути збитків.

Наразі вартість кавуна коливається в межах 5–14 грн за кілограм залежно від якості та обсягів партій. У середньому це на 36% менше, ніж ще наприкінці минулого тижня. Деякі продавці віддають урожай фактично за собівартістю.

Важливо зазначити, що така ситуація спостерігається попри загальне скорочення виробництва баштанних у країні. Основні регіони вирощування кавунів, зокрема Херсонщина, й надалі перебувають під тимчасовою окупацією. Окрім того, чимало аграріїв зазнали втрат врожаю через несприятливі погодні умови ще на етапі посадки.

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Станом на зараз ціни вже на 28% нижчі, ніж були наприкінці липня 2024 року. І це ще не межа — виробники не виключають подальшого зниження вартості. На ринок щодня надходить нова продукція як від місцевих господарств, так і з-за кордону. Попит при цьому залишається стриманим.

Фахівці наголошують: нинішнє здешевшання — це наслідок одночасної дії кількох чинників, і до стабілізації ринку ще далеко. Українцям радять уважно ставитися до вибору кавуна, звертаючи увагу не лише на ціну, а й на якість плодів.

Нагадаємо, в Україні також триває зниження цін на картоплю врожаю 2025 року, фермери пропонують картоплю в діапазоні 11–18 гривень за кілограм (приблизно 0,26–0,43 долара), що в середньому на 10% дешевше, ніж це було тиждень тому.