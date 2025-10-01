В Україні ціни на популярний овоч впали до найнижчого за чотири роки рівня

Ціни на цибулю / © unsplash.com

В Україні вже другий тиждень поспіль спостерігається зниження вартості цибулі. Середні ціни на цей овоч за останні сім днів впали ще на 20%.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Наразі фермери реалізують цибулю на внутрішньому ринку за 5–10 грн/кг ($0,12–0,24/кг) залежно від якості та обсягу партії. Це найнижчий рівень вартості щонайменше за останні чотири сезони.

Головною причиною падіння цін експерти називають збільшення пропозиції врожаю середньої та низької якості. Через рясні дощі під час збору врожаю значна частина цибулі виявилася непридатною для тривалого зберігання. Щоб уникнути втрат, аграрії намагаються швидко розпродати такі запаси, поступово знижуючи ціни.

Водночас продукція високої якості рідко потрапляє на ринок: її фермери залишають у сховищах у розрахунку на майбутнє подорожчання.

За оцінками фахівців, нинішня вартість цибулі вже на 40% нижча, ніж торік у цей самий період.

Нагадаємо, на ринку в Україні у період від 22 до 28 вересня зафіксували помітні цінові коливання на овочі та фрукти.