В Україні у березні на 500 грн зростуть пенсії: Шмигаль розповів, хто отримає доплати

В Україні на 14% проіндексують пенсії.
В Україні від 1 березня в середньому на 500 грн зростуть пенсії.
Про це 24 січня під час брифінгу після засідання РНБО сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Цього року від 1 березня ми проіндексуємо, як і прописано, пенсії для всіх українських пенсіонерів. Індексація відбудеться на 14%. В середньому пенсії збільшаться на 500 грн. Відповідно 5 млн 900 тис. одержувачів страхових пенсій, призначених до 2019 року, отримають доплати в середньому 500 грн. Військові пенсіонери, люди з числа ліквідаторів з інвалідністю отримають також доплати на 700-1 500 грн. Будуть збільшені мінімальні пенсії для людей, які не мали страхового стажу. Крім цього, збільшаться розміри державної допомоги та доплати для людей віком 75-80 років. Тобто буде вже не 500 грн, а 570 грн та 456 грн. Також цього року запрацює система доплат для 70-річних пенсіонерів", - сказав Шмигаль.
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