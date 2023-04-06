В Україні у квітні відбувся автоматичний перерахунок пенсій: кого це стосується

Сума нової виплати для кожного пенсіонера, який продовжує працювати на заслуженому відпочинку, розраховується індивідуально.

Від 1 квітня в Україні працевлаштованим пенсіонерам перерахують пенсії без їхнього звернення.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

"Органи Пенсійного фонду здійснюють такий перерахунок автоматично, без звернення пенсіонерів. Цьогоріч пенсії перерахують особам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і на 1 березня 2023 року здобули право на проведення перерахунку, тобто або набули 24 місяці страхового стражу, або пройшло два роки від призначення пенсії чи попереднього перерахунку”, – йдеться у повідомленні.

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В Україні з близько 10 млн пенсіонерів працювати продовжують 2,7 млн осіб. За законом раз на два роки вони мають право на перерахунок виплат, тому що їхній стаж зростає. І цей перерахунок відбувається автоматично у квітні.

У ПФУ наголосили, що цього року “дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам залишається незмінною” – як передбачено законом, це 1 квітня.

“Сума, на яку збільшується пенсія, у кожного пенсіонера індивідуальна, оскільки залежить від того, який страховий стаж він має та який заробіток одержував у період роботи. Під час здійснення перерахунку фахівці фонду аналізують доцільність та обирають оптимальний варіант розрахунку пенсії: або з урахуванням лише набутого страхового стажу, або страхового стажу і зарплати”, – пояснили у фонді.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підвищення виплат для пенсіонерів, що продовжують працювати, стосуватиметься близько 600 тисяч українців.

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