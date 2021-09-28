В Україні у розпалі сезон винограду: яка вартість ягід та чому фермери б'ють на сполох

В Україні у розпалі сезон винограду: яка вартість ягід та чому фермери б'ють на сполох

Українці мало споживають виноград.

В Україні у розпалі сезон винограду. Утім, фермери б'ють на сполох, адже віддають його за безцінь.

Чому немає попиту на ягоду та яка її вартість, розповіли у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Виноград на ринку коштує близько 70 гривень. У супермаркетах - ціни вищі - до 100 грн. На гуртових ринках у середньому кілограм "білого" винограду можна придбати за 25 грн. Якщо говорити про "чорні сорти", то їх продають трохи дорожче - 27 грн. До слова, рік тому цей показник був удвічі вищий за нинішній.

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Економіст Олег Пендзин пояснює, через що відбувся спад цін: "Рівень споживання винограду ще навіть менший, ніж яблук. Рівень споживання винограду є достатньо невеликим: його немає в споживчому кошику. Виноград дорогий серед інших фруктів".

Ціна зменшилася ще й тому, що він достиг в усіх господарствах і тепер на ринку велика конкуренція. "Попри те, що були зроблені великі витрати на вирощування цього врожаю, а ціна, яка пропонується ринком, не перекриває їх прямої собівартості. Вони мають збитки", - каже експерт.

В Україні може зникнути виноградний бізнес

Ще одна проблема - це примхи погоди, пояснює винороб із Хмельницької області Богдан Павлій. "Рік був дуже дощовий і не дуже теплий. У нас на винограднику були проблеми з хворобами. Виноград трішки захворів, але вдалося зберегти врожай і грони наповнюються", каже він.

Слід зауважити, що якість українського винограду можна вважати дуже високою. Виноград корисний для шлунку, серця та імунної системи, для пам'яті та зору. Утім, їсти варто в міру - не більше 200 грамів на день. Справа у тому, що виноград, окрім вітамінів, має багато калорій.

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