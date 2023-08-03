В Україні у серпні прогнозують здорожчання пального: скільки може коштувати літр бензину

В Україні у серпні очікується підвищення цін на пальне. Так, бензин може коштувати 55 грн за літр, а дизпаливо, ймовірно, здорожчає до 53-54 грн.

Про це в етері "Українського радіо" сказав експерт Сергій Куюн.

Експерт зауважив, що в липні ціни на пальне не так різко зросли, як очікувалося, оскільки трейдери заздалегідь завезли до України багато пального у травні-червні. Він додав, що в серпні на деяких мережах ціни уже зросли в середньому на 2 грн.

Окрім зростання оподаткування в Україні, відбулося зростання цін на світовому ринку нафти й нафтопродуктів від 75 до 85 доларів за барель. Зростання триватиме, прогнозує експерт, ми теж це відчуємо.

"Це потягне ціну на пальне в Україні в межах місяця і додасть здорожчання ще до 5 грн на поточний момент. Серпень буде досить напруженим. 55 грн за літр - це те, що ми вже бачимо чітко. Дизпальне - 53-54 грн", - вважає Сергій Куюн.

Експерт додав, що ймовірно, зниження цін на пальне може статися аж у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, економіст, радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону заявив, що суттєвих підвищень цін на пальне не повинно бути.

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