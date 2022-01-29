В Україні у січні зріс рівень середньої заробітної плати: де платять найбільше

В Україні у січні зріс рівень середньої заробітної плати: де платять найбільше

Найнижчу зарплату у січні аналітики зафіксували на Закарпатті.

Рівень середньої заробітної плати у січні 2022 року трохи збільшився і становить 18 тисяч гривень, розповіли експерти кадрових порталів.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 28 січня.

Так, за даними аналітиків, найвищий рівень зарплат у столиці. Тут фахівцям у середньому готові платити понад 30 тисяч гривень. На другому місці – Одеська область. Тут пропонують у середньому понад 20 тисяч. До п'ятірки також увійшли Миколаївська, Сумська та Дніпропетровська області.

Найнижчу зарплату у січні аналітики зафіксували на Закарпатті. Там пропонують трохи більше ніж 12 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики дослідили, як 2021 року змінилася мінімальна зарплата у 64 країнах світу. Україна опинилася на 25-му місці цього рейтингу.

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