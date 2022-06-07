В Україні у травні на 7% скоротились міжнародні резерви: Нацбанк пояснив причини

В Україні у травні на 7% скоротились міжнародні резерви: Нацбанк пояснив причини

В Україні у травні на 7% скоротились міжнародні резерви.

Відтак, 1 червня міжнародні резерви України за попередніми даними становили 25 100,7 млн дол.

Про це повідомили у НБУ.

Нацбанк зазначає, що скорочення резервів пов'язано з продажем валюти на міжбанківському валютному ринку.

Також скорочення резервів сталось через оборонні потреби України та зменшення надходжень від українських мігрантів.

"Водночас ці витрати частково були компенсовані фінансуванням від міжнародних партнерів. Валютні надходження на користь уряду становили 1 660,2 млн дол. США. Зокрема, 583,7 млн євро, що надійшли від Світового банку, та 582,3 млн євро – від Європейського союзу", - йдеться у повідомленні.

Попри війну НБУ сплатив державний борг.

"Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 144,8 млн дол., у тому числі 60,2 млн дол. спрямовано на обслуговування єврооблігацій України (ОЗДП). Крім того, Національний банк та уряд сплатили Міжнародному валютному фонду 68,6 млн дол.", - повідомили у НБУ.

Нагадаємо, в НБУ вважають, що банки не підвищуватимуть курс долара до необґрунтовано високих рівнів, тому що є конкуренція за клієнтів.

Також, як повідомлялося у новинах сьогодні, курс гривні стосовно долара та євро дещо зміцнився.

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