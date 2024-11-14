В Україні уже створено додатково 0,9 ГВт розподіленої генерації — Держенергонагляд

Станом на початок листопада в Україні створено додатково близько 900 МВт додаткової резервної генерації, розподіленої по регіонах.

Про це йдеться в повідомленні Державної інстанції енергетичного нагляду України.

«За інформацією від обласних військових адміністрацій, наразі критична інфраструктура забезпечена альтернативними індивідуальними джерелами живлення на досить високому рівні. Близько 900 МВт потужності таких джерел енергії вже на сьогодні встановлені на об'єктах критичної інфраструктури», – зазначив керівник Держенергонагляду Анатолій Замулко.

Ці додаткова генерація буде вмикатись для живлення обʼєктів критичної інфраструктури в період можливих знеструмлень.

Робота зі встановлення додаткових генеруючих потужностей продовжується.