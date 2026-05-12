В Україні валюта стрімко здорожчала — курс на 12 травня

Національний банк України на 10 копійок підняв курс долара до гривні.

Валюта додала у ціні / © ТСН.ua

Офіційний курс валют на 12 травня встановили на рівні 43,95 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс євро становить 51,72 грн, що на 13 копійок вище, ніж учора.

Офіційний курс польського злотого встановили на рівні 12,2 копійок.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 43,7 грн. Купують за 44,55 грн.

  • За євро в обмінниках пропонують 51,5 грн. Продають за 52,25 грн.

Нагадаємо, гривня останнім часом знову стабілізувалась і навіть дещо посилилась, але, на думку фахівців, це швидше говорить про проблеми в українській економіці, ніж про позитивні для гривні зміни на ринку валют.

Чого чекати від курсу гривні у найближчі два тижні травня, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

