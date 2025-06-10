В Україні овоч борщового набору б’є цінові рекорди: скільки доведеться заплатити за кілограм

Буряк / © Unsplash

Реклама

На українському ринку з’явилися перші буряки нового урожаю, але ціни на торішні овочі досі залишаються рекордно високими.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Попит на ці овочі залишається високим, що підтримує їхню вартість. Станом на початок сезону буряк продається за 25-33 грн/кг ($0,60-0,80/кг), що на 21% вище, ніж торік. Водночас на ринок вже надходять столові буряки нового врожаю 2025 року, їхня ціна становить 32-40 грн/кг ($0,77-0,96/кг).

Реклама

Експерти очікують, що вартість буряків може поступово знижуватися в міру зростання пропозиції, проте суттєвого падіння цін не передбачається через відсутність запасів торішнього урожаю.

Нагадаємо, в Україні в сезоні 2025/26 років очікується нестача жита. Це може призвести до значного здорожчання житнього хліба, а деякі виробники взагалі можуть відмовитися від його виготовлення.

Також ми писали, що новий урожай капусти в Україні різко втрачає у вартості. Наразі аграрії пропонують її за 13–22 грн/кг.

Щодо яєць, то, як ми вже повідомляли, їх ціни тимчасово знизилися. Однак фахівці застерігають: це не означає, що ситуація стабілізувалася. Навпаки, у майбутньому вартість може знову зрости.

Реклама