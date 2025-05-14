В Україні стрімко здорожчало вершкове масло: що стало причиною стрибка цін

Ціни на молочні продукти / © pixabay.com

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Український ринок молочних продуктів демонструє стабільність: у травні 2025 року ціни на більшість товарів зросли незначно.

Про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Вершкове масло за місяць здорожчало лише на 2%, проте порівнюючи з минулим роком його вартість зросла на 73%. Невелике зростання цін також зафіксоване на вершки (+6%) та голландський сир (+3%). Натомість кефір (2,5%) і сметана (15%) залишилися на колишньому рівні.

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«Від початку травня 2025 року український ринок молока зберігає стабільність. Середні закупівельні ціни тримаються майже на одному рівні вже другий місяць поспіль. Коливання цін на прилавках становить 1–6% залежно від продукції, — йдеться в повідомленні.

Окремо експерти наголошують на зростанні експорту молочних продуктів. За 4 місяці 2025 року його обсяг сягнув 120,4 млн дол. — на 66% більше, ніж за той самий період 2024-го.

Раніше ми повідомляли, як змінилися ціни за останній місяць і що буде далі.