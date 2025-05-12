В Україні банки знизять ліміти на перекази за картками

Банкомат / © Новини Херсона

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В Україні від 1 червня 2025 року банки зменшать ліміти на грошові перекази. Це торкнеться всіх користувачів, які здійснюють операції як через картки, так і за реквізитами IBAN.

Про це йдеться у меморандумі банків за грудень 2025 року, пише РБК-Україна.

Якщо з 1 лютого дозволена сума складала 150 тисяч гривень на місяць, то від червня вона становитиме 100 тисяч гривень. Зміни стосуються клієнтів із «середнім» та «низьким» рівнем ризику. Для тих, кого банки відносять до «високого» рівня ризику, ліміт залишиться незмінним — 50 тисяч гривень.

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З 1 жовтня 2024 року Національний банк України запровадив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) до 150 тисяч гривень на місяць. Це обмеження діяло до 1 квітня 2025 року. У грудні 2024 року найбільші банки країни підписали меморандум, який фактично скасував ці обмеження для клієнтів з підтвердженими джерелами доходів.

Згідно з меморандумом, клієнти, які мають офіційні підтвердження доходів, не підпадають під ліміти на перекази. Якщо клієнт планує перевищити ліміти, він зобов’язаний надати документи, що підтверджують його фінансову спроможність, такі як довідки ОК5, ОК7, податкові декларації або зарплатні відомості. Також введено обмеження на кількість рахунків у валюті — не більше трьох рахунків для тих, хто не може підтвердити джерела своїх доходів.

Повідомляється, що меморандум про забезпечення прозорості банківських платіжних послуг має на меті запобігти зловживанням і шахрайству на фінансовому ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям почали блокувати рахунки.

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