В Україні від 1 жовтня зросте ціна на електрику для однієї категорії споживачів

Енергетичний регулятор – Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – змінює порядок формування ціни електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) від 1 жовтня до кінця 2024 року.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до сьогоднішнього рішення комісії, підвищується відповідний коефіцієнт, а отже, ціни зростуть.

Уточнюється, що регулятор на три місяці збільшив коефіцієнт, що використовується для визначення ціни електроенергії для споживачів ПОН на базі середньозваженої ціни на електроенергію (е/е) на ринку на добу вперед (РДВ) від 1,25 до 1,5.

На сьогодні ціна е/е для споживачів ПОН на розрахунковий місяць визначається з урахуванням середньозваженої фактичної ціни е/е на РДВ за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду, збільшеної на коефіцієнт, що враховує ризики коливання цін на балансувальному ринку (БР) та РДВ у розмірі 1,25.

"Внаслідок масштабних обстрілів енергетичної системи України відбулося зростання вартості е/е для врегулювання небалансів е/е. Водночас ППН (держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго") через набуття статусу "дефолтний" відповідно до Правил ринку набуває е/е для потреб власних споживачів винятково на БР", – йдеться в обґрунтуванні регулятора до ухваленого рішення.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступні роки.

Під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони.

Однак від 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Тепер сума у платіжці за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн. Це пов'язано зі зростанням тарифу від 2,64 до 3,32 грн за 1 кВт*год.

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