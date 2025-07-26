В Україні від 31 липня зросте ціна на електрику для однієї категорії споживачів

Ціни на електроенергію зростуть

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Максимально дозволений рівень цін на електроенергію в години вечірнього піку підвищиться в 1,67 раза від 31 липня.

Відповідне рішення ухвалила 25 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Ціни зростуть лише в одному часовому проміжку доби: від 17:00 до 23:00. На ринку «на добу наперед» (РДН) та «внутрішньодобовому ринку» (ВДР) ціни зростуть від 9000 грн до 15 000 грн за МВт⋅год; на балансуючому ринку — від 10 000 грн до 16 000 грн за МВт⋅год.

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Побутових споживачів зміна ціни на електроенергію не торкнеться безпосередньо, оскільки в Україні діє єдиний тариф для населення — 4,32 грн/кВт⋅год.

Підвищення прайс-кепів насамперед стосується промислових споживачів (бізнесу), оскільки тарифи для населення в Україні регулюються державою (ПСО — покладання спеціальних обов’язків) і залишаються фіксованими.

Водночас це підвищення може мати непрямий вплив. Вищі витрати бізнесу на електроенергію можуть призвести до зростання цін на товари та послуги, що потенційно вплине на населення через інфляцію.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступні роки.

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Під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони.