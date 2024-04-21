Видатні українці мають право на щомісячну виплату: хто отримає доплату

Такими нагородами відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм.

Низка українців мають право на щомісячну виплату за особливі заслуги перед державою. У разі смерті людини виплату за неї можуть отримувати їхні близькі: батьки, діти та другий член подружжя.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Хто має право на виплати

Право на щомісячну грошову виплату мають:

громадяни з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України та:

яким починаючи від 2014 року присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка";

яких починаючи від 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;

яких починаючи від 2014 року нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів;

яких починаючи від 2014 року нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів.

На виплату також мають право члени сім’ї загиблих (померлих) громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Серед них:

батьки та дружина (чоловік ), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, або вони мають право на пенсію незалежно від віку, на дострокову пенсію за віком.

), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, або вони мають право на пенсію незалежно від віку, на дострокову пенсію за віком. діти, які не досягли 18-річного віку або яким виповнилося 18 років, але вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18-річного віку;

які не досягли 18-річного віку або яким виповнилося 18 років, але вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18-річного віку; діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти.

Розмір виплати за особливі заслуги

Встановлення щомісячної грошової виплати передбачено:

особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи від 2014 року:

присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка" у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа зазначених вище осіб, у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

Нагадаємо, від 1 січня 2023 року набув чинності Закон "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", який, зокрема, надає право кавалерам ордена "За мужність" отримувати щомісячні виплати.

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