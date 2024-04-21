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Видатні українці мають право на щомісячну виплату: хто отримає доплату

Видатні українці мають право на щомісячну виплату: хто отримає доплату

Виплати сім'ям загиблих захисників / Фото: ТСН.ua

Такими нагородами відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм.

Низка українців мають право на щомісячну виплату за особливі заслуги перед державою. У разі смерті людини виплату за неї можуть отримувати їхні близькі: батьки, діти та другий член подружжя.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Хто має право на виплати

Право на щомісячну грошову виплату мають:

  • громадяни з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України та:
  • яким починаючи від 2014 року присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка";
  • яких починаючи від 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;
  • яких починаючи від 2014 року нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів;
  • яких починаючи від 2014 року нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів.

На виплату також мають право члени сім’ї загиблих (померлих) громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Серед них:

  • батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, або вони мають право на пенсію незалежно від віку, на дострокову пенсію за віком.
  • діти, які не досягли 18-річного віку або яким виповнилося 18 років, але вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18-річного віку;
  • діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти.

Розмір виплати за особливі заслуги

Встановлення щомісячної грошової виплати передбачено:

  • особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи від 2014 року:
  • присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка" у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);
  • нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);
  • нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).
  • нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).
  • Членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа зазначених вище осіб, у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

Нагадаємо, від 1 січня 2023 року набув чинності Закон "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", який, зокрема, надає право кавалерам ордена "За мужність" отримувати щомісячні виплати.

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