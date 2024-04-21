Видатні українці мають право на щомісячну виплату: хто отримає доплату

Такими нагородами відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм.
Низка українців мають право на щомісячну виплату за особливі заслуги перед державою. У разі смерті людини виплату за неї можуть отримувати їхні близькі: батьки, діти та другий член подружжя.
Про це йдеться на сайті ПФУ.
Хто має право на виплати
Право на щомісячну грошову виплату мають:
- громадяни з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України та:
- яким починаючи від 2014 року присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка";
- яких починаючи від 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;
- яких починаючи від 2014 року нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів;
- яких починаючи від 2014 року нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів.
На виплату також мають право члени сім’ї загиблих (померлих) громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Серед них:
- батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, або вони мають право на пенсію незалежно від віку, на дострокову пенсію за віком.
- діти, які не досягли 18-річного віку або яким виповнилося 18 років, але вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18-річного віку;
- діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти.
Розмір виплати за особливі заслуги
Встановлення щомісячної грошової виплати передбачено:
- особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи від 2014 року:
- присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка" у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);
- нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);
- нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).
- нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).
- Членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа зазначених вище осіб, у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.
Нагадаємо, від 1 січня 2023 року набув чинності Закон "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", який, зокрема, надає право кавалерам ордена "За мужність" отримувати щомісячні виплати.