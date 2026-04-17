В Україні відчутно переписали тарифи на комуналку

Комуналка здорожчала / © УНІАН

У першому кварталі 2026 року зросли тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні. Найбільше здорожчали послуги, пов’язані з утриманням житла та обслуговуванням багатоквартирних будинків.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найбільш суттєво змінилась вартість послуг сфери управління багатоквартирними будинками, а також вивезення побутових відходів:

Ціна на послугу з управління багатоквартирними будинками зросла на 4,3% за останній рік, зокрема лише за місяць додала 0,3%

Сервіс вивезення побутових відходів подорожчав до 4,3% за попередній рік, додавши за місяць 0,5%

Послуга з утримання та ремонту житла підвищилась у вартості на 4,0% протягом року, за місяць — на 0,6%

Зростання тарифів у цих сферах пов’язане зі збільшенням витрат на персонал, логістику, ремонтні матеріали та оновлення технічного обладнання комунальних служб. У багатьох містах також зросли витрати на аварійні та відновлювальні роботи, що додатково вплинуло на собівартість послуг.

Комуналка в Україні 2026 — останні новини

Раніше повідомлялося, що чинний тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним до кінця травня, проте вже на початку літа на громадян може чекати здорожчання.

Наразі основний тариф становить 4,32 грн за кВт год. Для домогосподарств, які використовують електроопалення та споживають до 2000 кВт год на місяць, діє пільгова ставка — 2,64 грн.

«Нафтогаз України» вже виставив рахунки за спожитий у березні газ та закликав споживачів уважно перевіряти реквізити перед оплатою.

У компанії наголошували, що дізнатися суму до сплати можна онлайн — через особистий кабінет, мобільний застосунок або чат-боти. Водночас паперові квитанції надходять пізніше.

Кінцевий термін оплати за газ — 25 квітня. Також споживачів попереджали про зміну банківських реквізитів, тому перед оплатою важливо перевірити їх актуальність, щоб уникнути помилок у платежах.