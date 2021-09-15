В Україні відчутно здорожчали овочі "борщового набору" та курятина

В Україні відчутно здорожчали овочі "борщового набору" та курятина

Подешевшала лише картопля.

В Україні відчутно здорожчав "борщовий набір".

Про це повідомили в ефірі "Сніданку з 1+1" 15 вересня.

Так, за даними Держстату, за рік вартість цибулі збільшилася на 108%. Буряку та моркви - на понад 70%. А ціна капусти зросла на третину.

Подешевшала лише картопля - майже на 15%. Водночас збільшилася вартість популярної серед українських споживачів курятини. Ціна за кілограм тушки збільшилася на чверть. А філе подорожчало на понад 20%.

Нагадаємо:

В Україні зростають ціни на борошно. Виробники поступово почали підвищувати собівартість. Цю ситуацію експерти пояснюють здорожчанням сировини та збільшенням витрат на виробництво готової продукції.

Виробники поступово почали підвищувати собівартість. Цю ситуацію експерти пояснюють здорожчанням сировини та збільшенням витрат на виробництво готової продукції. Раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом можуть знизитися ціни на цукор - з нинішніх 30 до 22-25 гривень за кілограм.

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