В Україні відчутно здорожчали овочі "борщового набору" та курятина

Подешевшала лише картопля.
В Україні відчутно здорожчав "борщовий набір".
Про це повідомили в ефірі "Сніданку з 1+1" 15 вересня.
Так, за даними Держстату, за рік вартість цибулі збільшилася на 108%. Буряку та моркви - на понад 70%. А ціна капусти зросла на третину.
Подешевшала лише картопля - майже на 15%. Водночас збільшилася вартість популярної серед українських споживачів курятини. Ціна за кілограм тушки збільшилася на чверть. А філе подорожчало на понад 20%.
Нагадаємо:
- В Україні зростають ціни на борошно. Виробники поступово почали підвищувати собівартість. Цю ситуацію експерти пояснюють здорожчанням сировини та збільшенням витрат на виробництво готової продукції.
- Раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом можуть знизитися ціни на цукор - з нинішніх 30 до 22-25 гривень за кілограм.