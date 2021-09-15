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В Україні відчутно здорожчали овочі "борщового набору" та курятина

В Україні відчутно здорожчали овочі "борщового набору" та курятина

pixabay.com

Подешевшала лише картопля.

В Україні відчутно здорожчав "борщовий набір".

Про це повідомили в ефірі "Сніданку з 1+1" 15 вересня.

Так, за даними Держстату, за рік вартість цибулі збільшилася на 108%. Буряку та моркви - на понад 70%. А ціна капусти зросла на третину.

Подешевшала лише картопля - майже на 15%. Водночас збільшилася вартість популярної серед українських споживачів курятини. Ціна за кілограм тушки збільшилася на чверть. А філе подорожчало на понад 20%.

Нагадаємо:

  • В Україні зростають ціни на борошно. Виробники поступово почали підвищувати собівартість. Цю ситуацію експерти пояснюють здорожчанням сировини та збільшенням витрат на виробництво готової продукції.
  • Раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом можуть знизитися ціни на цукор - з нинішніх 30 до 22-25 гривень за кілограм.
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