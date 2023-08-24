В Україні відкривають доступ до кошторисів усіх проєктів будівництва: Гетманцев пояснив, чому це важливо

В Україні буде відкрито дані кошторисів усіх проєктів будівництва.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Кожен охочий зможе побачити:

ціни на матеріали;

вартість залученої техніки;

витрати за проєктом тощо.

Так буде по усіх будівництвах, де є державний замовник.

"Категорично вітаю і підтримую таке рішення", - зазначив Гетманцев.

Чому це важливо

"Не секрет, що у найближче десятиліття перед нами стоїть завдання розбудови нової, сучасної, комфортної держави, подолання наслідків війни та руйнувань, які зазнала Україна. І не секрет, що значну частину коштів на ці цілі ми отримуватимемо від наших партнерів – окремих держав та їх об’єднань, міжнародних фінансових організацій, інвестиційних банків, громад, приватних інвесторів, – зазначив нардеп. – Йтиметься про сотні мільярдів доларів, адже одне тільки fast recovery навесні оцінювалось у 17 мільярдів доларів, але не помилюсь, якщо зазначу, що внаслідок руйнувань у наступні місяці ця цифра вже, мабуть, перевалить за 20 мільярдів".

Тому, за словами Гетманцева, дуже важливо, щоб усі партнери, та й усі українці, мали можливість переконатися, що держава кожну гривню, долар чи євро використовує з дотриманням принципів:

прозорості;

раціональності;

ефективності;

підзвітності.

"Така система відкритих даних дозволить створити певного роду запобіжник від можливих зловживань, а у разі їх вчинення – буде можливість оперативного реагування з боку правоохоронних органів", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах.

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