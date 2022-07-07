В Україні відновлюється ринок праці: яких фахівців шукають роботодавці

Кількість вакансій збільшується, проте залишається у рази меншою, порівнюючи з довоєнним періодом.

Про це йдеться у дослідженні кадрового порталу grc.ua.

Так, зазначається, що протягом кількох місяців війни десятка самих затребуваних спеціалістів майже незмінна. Зокрема, на початку літа найбільше вакансій розмістила на сайті grc.ua сфера продажу. Пропозиції роботи для продавців, касирів, адміністраторів торгового залу, а також менеджерів з продажу у червні складають 23,5% від усіх актуальних вакансій. Це трохи більше, ніж у попередньому місяці, адже у травні ці вакансії складали частку у 19,6% від усіх актуальних на сайті.

У червні затребуваними були також спеціалісти без досвіду роботи, працівники сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, фахівці сільського господарства та працівники сфери будівництва та нерухомості, маркетологи.

Аналітики також наголошують, що компанії почали активніше шукати бухгалтерів, оскільки багато жінок, які працювали у цій сфері, переїхали з метою убезпечення себе та дітей у інші міста чи країни. Ця сфера навіть потрапила у десятку професійних сфер з найбільшою кількістю пропозицій роботи.

Водночас негативну динаміку продемонструвала сфера медицини та фармацевтики. Ці фахівці протягом тривалого часу були затребуваними та традиційно потрапляли до десятки професій з найбільшою кількістю пропозицій роботи. Проте у червні кількість вакансій для них відчутно скоротилася, пише grc.ua.

Найважче також зараз знайти роботу держслужбовцям, страхувальникам, юристам, освітянам, спеціалістам сфер автомобільного бізнесу, працівникам сфери HoReCa та спортивних клубів, фітнесу та салонів краси. Для цих спеціалістів у червні, як і у попередні місяці, найменше вакансій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні відновлюється бізнес і з'являються нові пропозиції про роботу. Тільки на чотирьох платформах кількість вакансій сягає понад 100 тисяч.

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