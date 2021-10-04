В Україні витратять близько 21 млрд гривень на фінансування судової влади

Під час перевірки Держаудитслужба виявила порушень Державної судової адміністрації на близько 3 млрд гривень.
У Бюджеті-2022 передбачено збільшення фінансування системи судової влади: близько 21 млрд гривень направлять на фінансування судів, зокрема в наступному році збільшуються заробітні плати працівникам апаратів судів.
Про це повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев під час Щорічного судового форуму.
"Спрямовуючи ці кошти, звертаємо увагу на їхнє ефективне використання у системі судової влади. Це питання насамперед до головного розпорядника коштів, адже бачимо, що один суд отримує достатньо ресурсів, а інший ‒ значно менше фінансування. Тому Мінфін думає над тим, що має зробити головний розпорядник коштів, аби не було таких перекосів, коли в одному суді середня заробітна плата працівників апарату від 30 тис гривень, а в іншому не вистачає навіть на виплату мінімальної заробітної плати", ‒ зауважив Роман Єрмоличев.
Заступник Міністра фінансів додав, що під час перевірки Держаудитслужба виявила порушень Державної судової адміністрації на близько 3 млрд гривень у частині використання бюджетних коштів.
"Такий стан справ необхідно, звісно, виправляти. Адже суди представляють одну з гілок влади, а їхні рішення мають бути запорукою довіри громадян України", - зазначив спікер.
Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Усе про держбюджет-2022, прогнози долара та скільки держава платитиме лікарям, вчителям, пенсіонерам та військовим - читайте у матеріалі ТСН.ua.