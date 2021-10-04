В Україні витратять близько 21 млрд гривень на фінансування судової влади

В Україні витратять близько 21 млрд гривень на фінансування судової влади

Під час перевірки Держаудитслужба виявила порушень Державної судової адміністрації на близько 3 млрд гривень.

У Бюджеті-2022 передбачено збільшення фінансування системи судової влади: близько 21 млрд гривень направлять на фінансування судів, зокрема в наступному році збільшуються заробітні плати працівникам апаратів судів.

Про це повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев під час Щорічного судового форуму.

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"Спрямовуючи ці кошти, звертаємо увагу на їхнє ефективне використання у системі судової влади. Це питання насамперед до головного розпорядника коштів, адже бачимо, що один суд отримує достатньо ресурсів, а інший ‒ значно менше фінансування. Тому Мінфін думає над тим, що має зробити головний розпорядник коштів, аби не було таких перекосів, коли в одному суді середня заробітна плата працівників апарату від 30 тис гривень, а в іншому не вистачає навіть на виплату мінімальної заробітної плати", ‒ зауважив Роман Єрмоличев.

Заступник Міністра фінансів додав, що під час перевірки Держаудитслужба виявила порушень Державної судової адміністрації на близько 3 млрд гривень у частині використання бюджетних коштів.

"Такий стан справ необхідно, звісно, виправляти. Адже суди представляють одну з гілок влади, а їхні рішення мають бути запорукою довіри громадян України", - зазначив спікер.

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