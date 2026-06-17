В Україні військові можуть отримати додаткову виплату за поранення: які документи для цього потрібні

Виплати військовим

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В Україні запровадили нову фінансову допомогу для військовослужбовців або членів їхніх родин, які постраждали внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє урядовий сервіс Ветеран PRO.

Йдеться про одноразову грошову виплату у розмірі 5000 гривень. Кошти виділяють за поранення, контузію чи каліцтво, яких було зазнано під час обстрілів.

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Хто саме має право на фінансову допомогу

Отримати грошову підтримку від держави можуть не всі військовослужбовці. Організатори програми чітко окреслили коло осіб, які мають право на виплату.

«Розраховувати на виплати можуть військові, які зареєстровані на території Херсонської області та дістали поранення через ворожі обстріли безпосередньо в цьому регіоні. Замість самого захисника подати документи можуть його близькі родичі або законні представники», — йдеться у повідомленні.

Водночас у програмі є обмеження, на яке варто звернути увагу. Гроші не виплатять, якщо поранення захисник дістав під час безпосереднього виконання бойових завдань із захисту України на лінії фронту. Ця допомога спрямована саме на випадки, коли військові постраждали від обстрілів області у тилових районах або під час перебування за місцем реєстрації.

Куди звертатися для подавання заявки

Для оформлення виплати пораненому бійцю або його офіційному представнику необхідно звернутися особисто до профільних установ. Подати заяву онлайн наразі неможливо. Звертатися потрібно до:

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управлінь соціального захисту населення;

підрозділів з питань ветеранської політики;

Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем реєстрації на Херсонщині.

Які документи необхідно підготувати

Аби розгляд заявки пройшов успішно, необхідно зібрати повний пакет документів, що підтверджують особу, факт поранення та проживання у регіоні.

«Для подавання заявки слід підготувати паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код, а також документ про реєстрацію місця проживання в області. Обов’язковими є медична довідка або офіційне підтвердження отриманого поранення, документ про факт обстрілу (наприклад, витяг з ЄРДР), військовий квиток або посвідчення УБД, а також банківські реквізити рахунку у форматі IBAN», — наголошують фахівці.

Після детальної перевірки всіх наданих даних та ухвалення позитивного рішення кошти у розмірі 5000 гривень будуть автоматично перераховані на вказаний картковий рахунок заявника.

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