В Україні військовим збільшили доплати: хто отримуватиме 100 тисяч гривень

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 000 гривень.

У Міністерстві оборони України збільшили перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Виплати військовослужбовцям виглядатимуть наступним чином:

100 000 гривень - військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

100 000 гривень - військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

50 000 гривень - військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

30 000 гривень - військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

"Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту військових, поліцейських та деяких інших осіб, що передбачає передавання зарплат полонених їхнім сім’ям.

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