В Україні військовий збір можуть замінити податком на відбудову

Уряд розглядає новий податок на відбудову замість військового збору після війни / © Getty Images

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Україна розглядає можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5-відсотковий військовий збір після війни.

Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику.

Як варіант розглядають його заміну на податок на відбудову, параметри якого будуть чітко визначені в перехідному законодавстві вже після закінчення війни.

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Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Успішне завершення перегляду відкриває Україні доступ до другого траншу за програмою обсягом близько 690 млн доларів США.

За результатами перегляду сторони також погодили оновлений графік реалізації структурних реформ, коригувальні заходи для усунення відставань та додаткові політичні зобов’язання, необхідні для подальшого виконання програми.

Основними маяками, які необхідно ухвалити для отримання повного траншу є:

скасування ПДВ-звільнення для спрощеної системи та підвищити поріг реєстрації платником ПДВ, з набранням чинності з 1 січня 2028 року — кінець квітня 2027;

прийняти закон про податок на доходи від цифрових платформ і скасування податкового звільнення для дешевих імпортних посилок — кінець липня 2026;

подати правила проти ухилення / зловживань спрощеною системою оподаткування — кінець грудня 2026;

подати зміни до Податкового кодексу для підвищення порогу позапланових перевірок за заявками на відшкодування ПДВ і від’ємним значенням ПДВ з 100 тис. грн до 1 млн грн — кінець серпня 2026 (детальніше тут)

7 квітня 2026 року Верховна Рада визначила, що дія 5-% військового збору має автоматично припинитися через три роки після завершення воєнного стану. Після цього ставка повернеться до рівня 1,5%, що діяв до 2024 року.

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