В Україні визначили найкращих роботодавців під час війни серед фармацевтичних компаній

Видання NV разом із міжнародною компанією з пошуку та оцінки керівників найвищого рівня Odgers Berndtson Ukraine презентували рейтинг із 50 компаній – найкращих роботодавців України.

Автори проєкту відібрали кращих з понад 150 найбільших за виручкою та кількістю працівників українських компаній, розподілених за галузями: логістика, медицина, IT, промисловість, ритейл, банківська справа тощо.

Компанії оцінювались за трьома критеріями: підтримкою ветеранів і їхніх родин, матеріальною та нематеріальною мотивацією персоналу та підтримкою добробуту співробітників.

За оцінками експертів, в галузі “Медицина та фармацевтика” відзначились фармацевтичні компанії “Дарниця”, “Фармак”, “Артеріум” та Teva, а також аптечна мережа “Добробут”.

Зокрема “Дарниця”, окрім потрапляння в список кращих роботодавців країни, стала лідером рейтингу одразу у двох номінаціях – "Підтримка ветеранів та їхніх родин" і "Мотивація персоналу".

Для номінації в цих категоріях укладачі рейтингу не тільки отримували інформацію щодо корпоративних програм підтримки, але й збирали відгуки ветеранів та співробітників щодо взаємодії із представленими у переліку компаніями.

Як зазначили в редакції NV, рейтинг дає уявлення працівникам, акціонерам та інвесторам про те, які компанії в Україні докладають максимальних зусиль заради підтримки своїх співробітників під час війни.